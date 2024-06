Ai lettori avevamo chiesto se il riscatto di Adam Masina dall’Udinese fosse o meno una giusta operazione: i risultati del sondaggio

Dopo l’ottima stagione disputata in maglia granata il Torino ha deciso di riscattare Adam Masina dall’Udinese. Un’operazione sulla quale avevamo chiesto un parere ai lettori del nostro sito. Ebbene, a pochi giorni dal lancio del sondaggio, i dati emersi sono chiari ed evidenti. L’85% dei votanti ha infatti giudicato in modo positivo il riscatto del difensore, mentre il restante 15% avrebbe rispedito il giocatore al mittente. Sotto la guida tecnica di Juric Masina è stato in grado di scalare pian piano le gerarchie e di scalzare la concorrenza, guadagnandosi di fatto un posto da titolare. Prima da braccetto di sinistra e all’occorrenza anche da esterno a tutta fascia. Un giocatore duttile e disponibile, che si metterà a disposizione del nuovo allenatore per continuare nel migliore dei modi la sua avventura in granata.