Lo Zenit ha presentato un'importante offerta al Torino e al giocatore.

Il mercato del Torino al momento pare concentrarsi perlopiù sulle uscite che nelle acquisizioni di nuovi innesti da consegnare al mister Paolo Vanoli. Non a caso, dopo la cessione che si completerà nella giornata di domani di Alessandro Buongiorno, vi è un altro nome fortemente indiziato a venire inserito nella lista dei partenti ed è quello di Ivan Ilic.

Torino, cosa fare con Ilic?

Il serbo proviene da un anno e mezzo al Torino non particolarmente entusiasmante. Nella seconda parte della stagione 2022-2023, appena giunto dall’Hellas Verona per 16.5 milioni di euro, aveva messo il suo timbro sulla vittoria dell’Olimpico di Roma con la Lazio e sul poker di La Spezia, offrendo buone avvisaglie in vista dell’anno successivo, quello della maturità, in cui si sarebbe caricato sulle spalle – da vero leader tecnico – la linea mediana granata. Così non è andata. Invece di fare passi in avanti, Ilic ha rallentato la sua crescita, mostrandosi spesso indolente e poco ispirato. 3 reti e 2 in 31 presenze raccontano di una stagione appena sufficiente. A giugno l’Europeo disputato con la Serbia in cui, nonostante l’eliminazione ai gironi, si è distinto offendo contro la Slovenia un assist a Jovic dalla bandierina in un momento da dentro o fuori. Bilancio dunque chiuso in positivo, prima di andare in vacanza e fare i conti con l’offerta pervenuta da San Pietroburgo. Cederlo sarebbe la mossa giusta da parte del Torino? O al posto di Vagnati e Cairo puntereste ancora su di lui? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

