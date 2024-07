Una percentuale schiacciante di lettori è aperta alla cessione del serbo, dopo una stagione e mezza trascorsa in granata

Dal risultato del sondaggio che abbiamo proposto ai lettori di Toro.it, in merito a una possibile cessione di Ivan Ilic, sembra abbastanza evidente come il calciatore serbo non venga più considerato una pedina indispensabile per il nuovo Torino di Paolo Vanoli. L’85% dei votanti sarebbe infatti disposto ad accettare un’offerta sostanziosa per il centrocampista, attualmente pervenuta soltanto dal campionato russo, dallo Zenit San Pietroburgo. Cifre, di cui nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza, che aumenterebbero di molto lo stipendio attualmente percepito dal calciatore e che, nella trattativa tra i club, permetterebbero al Torino di conseguire una plusvalenza rispetto all’acquisto di Ilic dal Verona del gennaio 2023.

Ilic, per i tifosi non è indispensabile

Ci guadagnerebbero tutti e, a quanto pare, anche i tifosi del Toro, particolarmente insoddisfatti delle prestazioni di Ilic. I 16.5 milioni di euro sborsati dalla società per assicurarsi le sue prestazioni, non hanno giovato ai risultati sportivi della squadra, fino a qualche settimana fa guidata da Ivan Juric in panchina. Il centrocampista non si è rivelato l’uomo in più di questa squadra. Tutt’altro. Sono molte più le volte in cui è rimasto fuori dalla partita, eccetto qualche gara in cui ha invertito la propria marcia, anche se si contano sulle dita di una mano. Il finale di stagione è stato comunque incoraggiante, così come tutto sommato le tre gare disputate agli Europei con la Serbia. Un percorso, il suo, considerato comunque insufficiente, per la maggioranza dei votanti. Troppo poco per concedergli un’altra chance. Di fronte a un’offerta importante, il messaggio è chiaro: il Toro può fare a meno di lui.