Il sondaggio / La rovesciata del momentaneo 1-0 dell’Empoli è merito solo del giocatore o le colpe sono del difensore che lo ha fatto calciare o del portiere del Toro?

Un gol su cui i tifosi si sono divisi. Per qualcuno la rete di Destro è solo merito dell’attaccante, perché infilatasi all’angolino, per altri invece è stato un demerito di Djidji che ha lasciato troppo spazio al giocatore dell’Empoli. C’è invece chi pensa che la responsabilità sia tutta del portiere del Torino, Milinkovic-Savic, non posizionato benissimo e sorpreso dal tiro. Questo il tema del sondaggio: scegliete la vostra opzione in fondo all’articolo.

Il gol di Destro è merito dell'attaccante o la colpa è di uno tra Milinkovic-Savic e Djidji? Colpa di Milinkovic-Savic

Colpa di Djidji

Merito di Destro Guarda i risultati