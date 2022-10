Sondaggio / Vlasic, Radonjic, Miranchuk: chi sono i due trequartisti che schiereresti titolari contro l’Empoli al posto di Juric

Per la prima volta in questa stagione Ivan Juric contro l’Empoli potrebbe avere a disposizione tutti i giocatori che compongono la sua rosa. Di certo potrà contare sui suoi trequartisti, già contro il Napoli si è rivisto in campo dal primo minuto Aleksej Miranchuk. A tal proposito, nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: al posto dell’allenatore croato quale coppia di trequartisti schierereste titolare contro l’Empoli nel consueto 3-4-2-1? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

Quale coppia di trequartisti vorreste contro l'Empoli? Vlasic-Radonjic

Miranchuk-Vlasic

Miranchuk-Radonjic Guarda i risultati