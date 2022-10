Per il 71% dei lettori la colpa è della differenza di tasso tecnico, per il 15% è colpa del modo di giocare di Juric

Spesso gioca bene ma poi non raccoglie i tre punti. Il Torino con le big fatica a vincere: non è ancora accaduto in questa stagione e nemmeno nella scorsa. L’ultimo successo risale alla sfida con la Roma quando era ancora Nicola ad allenare i granata. Come mai il successo con le grandi non arriva? Secondo i lettori è per causa della differenza tecnica: così si è espressa la maggioranza. Una parte dei lettori pensa invece che sia per colpa del modo di giocare di Juric (15%) e c’è invece chi parla di episodi sfortunati (11%).

Perché il Torino non riesce a vincere contro le "grandi"? Per le differenze tecniche fra i giocatori (71%)

Per il modo di giocare di Juric (15%)

Per gli episodi spesso sfortunati (11%)

Non so (3%) Loading ... Loading ...