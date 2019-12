Di chi sono le colpe della rimonta del Verona?

Sondaggio / Da una vittoria in tasca ad un pareggio in rimonta da parte del Verona, con il Toro beffato nel finale. Di chi è la colpa questa volta?

Un’altra prestazione dall’epilogo poco felice per il Torino. Dopo un’ora di gioco all’insegna della perfezione, i granata si sono fatti beffare dal Verona nei minuti finali, passando da un netto vantaggio di 3 reti ad un pareggio. Il rigore ed il raddoppio hanno spezzato l’equilibrio e la serenità raggiunti da Mazzarri ed i suoi, con il sipario che si è calato dopo la rete di Stepinski all’84’. Tanto amaro in bocca per il Toro, che ha sprecato una buona occasione e che lascia così altri punti per strada. Ma di chi è la colpa questa volta? Della squadra che negli ultimi venti minuti si è lasciata andare, non riuscendo a contenere gli avversari?

O di Mazzarri che, a differenza di Juric, non ha inciso con i cambi? E’ forse colpa dell’arbitro La Penna, che ha concesso un rigore troppo generoso sul tocco di braccio in area di Bremer? O ancora di altri motivi? Diteci la vostra scegliendo e votando sulla home page del sito di Toro.it (in basso a destra sotto le classifiche).