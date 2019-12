Torino, i lettori incolpano la squadra per la rimonta del Verona

Sondaggio / Le maggiori colpe per la rimonta del Verona sono state attribuite alla squadra, rea di aver mollato negli ultimi 20 minuti

Doveva essere una partita all’insegna della continuità dopo i due risultati positivi raccolti con Genoa e Fiorentina e così è stato fino al 69′ circa. La sfida col Verona si è poi trasformata in un incubo, con i gialloblu che hanno rimontato di ben 3 gol in soli 20 minuti, strappando un pareggio e portando a casa un punto. Il Toro si è lasciato beffare ed ancora una volta ne è uscito in modo poco positivo, con tanti rimpianti e due punti lasciati indietro. La prestazionequasi perfetta per un’ora e le tre reti di vantaggio non sono state sufficienti ad assicurare la vittoria, con il finale che è costato caro a Mazzarri ed i suoi. Abbiamo quindi chiesto ai tifosi chi secondo loro fosse il colpevole per questo brutto scivolone tra la squadra, Mazzarri ed i cambi, l’arbitro o altro.

Toro, la squadra e Mazzarri i principali colpevoli contro il Verona

Per la maggior parte dei partecipanti al sondaggio, il 42%, le responsabilità maggiori sono della squadra. Per il 35% il principale responsabile della rimonta del Verona è invece Walter Mazzarri. Decisamente più distaccato c’è l’arbitro La Penna con il 21% dei voti. Il dubbio sul rigore assegnato al Verona per il fallo di mano di Bremer resta forte, ma non abbastanza da considerarlo come principale colpevole. Infine, il 3% dei tifosi attribuisce le colpe ad altri fattori.