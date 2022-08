Sondaggio / Per il 78% dei votanti Lukic dovrebbe giocare dal primo minuto già con la Cremonese e Juric pare dello stesso avviso

Superati i dissidi interni e le incomprensioni dettate da un rinnovo ancora da firmare, Sasa Lukic è pronto a figurare nell’undici titolare in vista della sfida con la Cremonese. Una scelta, questa di Juric, che farebbe molto felici i tifosi del Torino, o almeno i lettori di Toro.it. Nel sondaggio vi abbiamo chiesto se foste disposti a vedere il centrocampista serbo già dall’incontro di quest’oggi alle 18.30. Le risposte positive in merito a questa possibilità hanno prevalso col 78% delle preferenze. Una vittoria netta da parte del popolo granata che vuole rivedere in campo un leader non solo del centrocampo e che sicuramente ambirà ad essere tra i protagonisti di una stagione che lo chiama a confermarsi dopo quella scorsa che è ha rappresentato la migliore in granata. Oggi, sempre che non accada qualche cataclisma, Lukic si riprenderà il suo posto al fianco di Samuele Ricci, spedendo così in panchina Linetty. Uno scenario che farà dunque molto contenti i tifosi del Toro.