Sondaggio / Lukic dallo strappo ha giocato qualche minuto con la Lazio. Juric potrebbe schierarlo già allo Zini. Siete d’accordo?

Il Torino si prepara alla seconda trasferta della stagione in programma sabato alle 18.30 contro la Cremonese. Ivan Juric nelle prime due uscite a centrocampo ha schierato sempre Samuele Ricci al fianco di Karol Linetty. Il polacco non ha neanche sfigurato, ma la titolarità è stata guadagnata più per conseguenze ambientali che per veri e propri meriti. Questo è noto. Sasa Lukic prima di Monza ha aperto una crepa non da poco e ci sono voluti due incontri di campionato da spettatore, a parte 18 minuti con la Lazio, per ritrovare un po’ di feeling. Ora lo strappo pare essersi ricucito, con Juric che potrebbe schierare già da questo sabato il centrocampista serbo dal primo minuto. Una scelta che potrebbe creare dibattito in particolare tra i tifosi, divisi tra la delusione per un gesto rivedibile verso la società e il mondo Toro e chi si schiera col giocatore e vorrebbe superare questo stallo per inserire in mediana un profilo che negli ultimi anni ha accresciuto a suon di prestazioni il suo status nella massima serie. Voi che ne pensate? Sareste d’accordo nel rivederlo titolare già dalla sfida con la Cremonese. Esprimete il vostro voto qui sotto, nell’apposito box.

