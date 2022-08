Sondaggio / Il paraguaiano ha convinto dopo la prestazione contro il Monza e ha raccolto il 72% dei voti

Altro giro, altra corsa per il Torino di Juric che domani alle 18.30 affronterà la Lazio di Sarri nel primo match casalingo di stagione. I granata sono reduci da una buona prestazione contro il Monza, che li ha visti uscire dall’U-Power Stadium con i tre punti in tasca e tenteranno di replicare proprio contro le Aquile. Tra i cambi rispetto alla formazione iniziale, potrebbe essercenenuno sul fronte offensivo. Il tecnico croato potrebbe infatti optare per un’alternanza tra le Pellegri e Sanabria, le due punte a disposizione. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi vorrebbero vedere in campo contro Immobile e compagni.

Torino-Lazio, ecco chi vorrebbero vedere i lettori in attacco

Un consenso quasi a senso unico per quanto riguarda l’attacco: a raccoglierlo ci ha pensato Sanabria, autore del secondo gol contro il Monza. Il paraguaiano ha esternato grande intesa con i nuovi arrivati, cosa sottolineata anche nel post-partita e ha convinto il 72% dei votanti. Meno incisivo invece Pietro Pellegri, riuscito a sbloccarsi in Coppa Italia contro al Palermo ma che non ha ancora trovato spazio in campionato. Il 28% ha puntato su di lui, sperando di vederlo presenziare dal primo minuto.