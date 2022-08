Sondaggio / In vista della sfida tra Torino e Lazio il 20 agosto alle 18.30 chi tra Sanabria e Pellegri dovrebbe giocare titolare?

All’Olimpico Grande Torino la squadra di Juric affronterà la Lazio di Sarri. La formazione tipo del tecnico granata prevede due trequartisti e una sola punta. Di giocatori che rientrano nei progetti di Juric e possono ricoprire quel ruolo il Toro ne ha due: Sanabria e Pellegri. Due giocatori molto diversi come caratteristiche, possono essere entrambi utili in situazioni diverse. Il secondo infatti è più fisico, grazie anche ai suoi 188 centimetri. Nella prima partita della stagione il numero 9 aveva faticato non poco contro il Palermo, mentre l’attaccante italiano era entrato ed aveva segnato al primo pallone toccato. Nella seconda partita stagionale però la punta paraguayana ha giocato molto meglio, trovando anche il gol del momentaneo 0-2. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi vorreste titolare contro la Lazio? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

Chi in attacco contro la Lazio? Sanabria

Pellegri Guarda i risultati

