Sondaggio / Per il 64% dei lettori e delle lettrici di Toro.it anche dopo lo strappo con la società Lukic deve rimanere

Il Torino e Sasa Lukic sembrano ormai pronti a mettere una pietra sopra quello che è successo a poche ore dalla prima giornata di campionato, dove i granata hanno affrontato e sconfitto il Monza. Il centrocampista serbo, dopo essersi scusato con l’allenatore e i compagni, è tornato ad allenarsi in gruppo per preparare il match contro la Lazio. In merito al caso Lukic la nostra redazione aveva lanciato un sondaggio. I risultati dicono che secondo il 64% dei votanti le due parti devono riappacificarsi e andare avanti insieme, proprio come quello che sta succedendo. Mentre secondo il 36% dei partecipanti al sondaggio il Toro dovrebbe cedere Lukic in questa sessione di mercato. Ora toccherà al centrocampista ex Levante riconquistare quella fetta di tifosi che non hanno ancora digerito il suo comportamento poco prima della partita contro i brianzoli. Un traguardo che molto probabilmente non sarà semplice raggiungere.