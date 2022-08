Sondaggio / Il centrocampista serbo si è scusato con allenatore e compagni, adesso il Toro come dovrà gestire la situazione: diteci la vostra

Al Filadelfia, alla ripresa degli allenamenti in vista dell’importante e difficile match contro la Lazio, era presente anche Sasa Lukic. Il centrocampista serbo, che per il suo comportamento alla vigilia della prima partita di campionato contro il Monza aveva fatto parlare di sé e non poco, si è scusato davanti a Ivan Juric e ai suoi compagni. Il caso, che aveva tirato su una grande polveriera, sembra dunque essere rientrato e il numero 10 del Toro sembra volersi riappacificare al più presto con la società granata. Nel sondaggio di oggi, lettori e lettrici di Toro.it, vi chiediamo: cosa dovrebbe fare la società con Lukic? Potrete scegliere tra due opzioni. La prima è: ricucire lo strappo e tenerlo, mentre la seconda è: cederlo in questa sessione di mercato. Diteci la vostra opinione, votando nell’apposito box sondaggio.

Cosa dovrebbe fare la società con Lukic? Ricucire lo strappo e tenerlo

Cederlo in questa sessione di mercato Guarda i risultati

