Sondaggio / La squadra di Juric ha vinto contro il Monza: ecco la classifica dei migliori secondo i nostri lettori

Il Toro, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo, inizia con un successo anche il nuovo campionato. I granata hanno battuto il neopromosso Monza nonostante diversi problemi, come per esempio il caso Lukic e un mercato ancora incompleto. La squadra guidata da Ivan Juric però è piaciuta nella prova contro i brianzoli. Radonjic è risultato il migliore in campo con il 55% dei voti. Dietro al numero 49 granata, si è posizionato Ricci che ha ricevuto il 30% dei voti e poi troviamo Sanabria, autore di un bellissimo gol, che ha ottenuto il 7% dei voti. Infine, all’ultimo posto troviamo Djidji e Miranchuk. Entrambi i granata hanno conquistato il 4% dei votanti al sondaggio. Una piccola curiosità, Radonjic era stato eletto dai lettori e dalle lettrici di Toro.it il migliore in campo anche nel match di Coppa Italia contro il Palermo. Dunque, è stato incoronato per due volte di fila il migliore e sicuramente il serbo classe 1996 non vorrà fermarsi qui. La Lazio, prossima avversaria del Toro, è avvisata.