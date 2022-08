Chi è stato il migliore in campo contro il Monza?

Sondaggio / Il Torino ha iniziato il campionato con una vittoria convincente contro il Monza, diteci chi è il giocatore che più vi è piaciuto

Ha vinto e convinto il Torino nella prima uscita stagionale. La squadra granata ha battuto 2-1 il Monza all’U-Power Stadium grazie ai gol di Aleksej Miranchuk e Antonio Sanabria dimostrando di essere più forte anche di tutto ciò che è successo nelle ultime ore, con l’autoesclusione di Sasa Lukic. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo? Koffi Djidji, che ha di fatto annullato Andrea Petagna non facendogli toccare palla, Samuele Ricci, vera anima del centrocampo granata, Aleksej Miranchuk, capace di dispensare qualità e segnare la rete dello 0-1, Nemanja Radonjic, che con i suoi dribbling ha fatto impazzire per 90 minuti tutta la difesa del Monza, Antonio Sanabria, che prima ha fornito l’assist per lo 0-1 e poi ha realizzato lo 0-2? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

