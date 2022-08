Sondaggio / Il trequartista croato Nikola Vlasic è un giocatore del Torino. Siete soddisfatti di questo acquisto? Fateci sapere la vostra

Continua ad essere molto vivo il mercato del Torino: a pochissimo dall’esordio in campionato, Vagnati sta cercando di accontentare Juric. Uno degli ultimi arrivati è Nikola Vlasic, trequartista del West Ham approdato in granata con la formula del prestito con dirittitto di riscatto. Per acquisire la totalità del cartellino, il Toro dovrà pagare 15 milioni. Ora però si attende di vedere ciò che può dare al club, data la sua versatilità sul fronte offensivo che gli permette di giocare anche da ala, seconda punta e falso nueve. Vi chiediamo un giudizio su questo nuovo profilo. Vi convince il suo acquisto? Pensate possa fare bene con Juric? Ditecelo votando nell’apposito box.

