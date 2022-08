Sondaggio / Ilkhan arriva al Toro come giovane promessa. Per l’83% dei lettori è un buon acquisto di prospettiva per la mediana

La mossa in prospettiva del Torino per il centrocampo piace ai tifosi, che vogliono vedere il classe 2004 Emirhan Ilkhan all’opera, dopo la chiusura dell’acquisto da 4.5 milioni dal Besiktas. Per i lettori che hanno risposto al sondaggio si tratta di una buona mossa, volta a dare nuova linfa alla mediana granata e non solo, visto che può essere adattato anche al ruolo di mezz’ala a destra e di trequartista. Ad alimentare le sensazioni positive è anche il risultato del sondaggio lanciato dalla nostra redazione. Per l’83% dei votanti, l’acquisto di Ilkhan è una buona notizia, che si spera possa trovare delle conferme quando il tecnico Ivan Juric lo chiamerà in causa. Nonostante la giovanissima età, può già vantare una decina di presenze in Super Lig (massima divisione turca), ma sarà lo stesso chiamato a un salto di qualità non indifferente. Ad aiutarlo ci penseranno anche i tifosi del Toro, vogliosi – come confermano i numeri – di vederlo al più presto in granata.