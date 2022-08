Sondaggio / Il classe 2004 Ilkhan è un giocatore del Torino. Vi convince questo acquisto in prospettiva? Fateci sapere la vostra

Il Torino ha ufficializzato il quarto acquisto della sessione estiva di mercato. Si tratta di Emirhan Ilkhan, centrocampista turco classe 2004, che arriva a titolo definitivo dal Besiktas per 4.5 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria prevista dal suo contratto con l’ex club. Un’operazione che guarda chiaramente al futuro, pur trattandosi di un giocatore che in undici occasioni ha calcato i campi di Super Lig, cioè la massima divisione turca. Centrocampista centrale, può essere adattato anche come mezz’ala a destra e da trequartista. E’ il momento dunque di farci sapere la vostra. E’ un acquisto che vi convince? Votate nell’apposito box in basso. Siete contenti dell’arrivo di Ilkhan? Sì o no?

