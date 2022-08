Sondaggio / Un buon Toro ha battuto il Palermo in Coppa Italia: ecco la classifica dei migliori secondo i nostri lettori

Buona la prima per il Toro. I granata nel primo impegno ufficiale della stagione 2022/2023 hanno battuto il Palermo in Coppa Italia, collezionando una buona prova che fa ben sperare per l’inizio del campionato. Diversi granata contro i rosanero hanno portato a casa una prestazione positiva. Ma, a conquistare i partecipanti al nostro sondaggio è stato senza alcun dubbio Radonjic. Il giocatore serbo è arrivato da poco e ha già conquistato diversi tifosi del Toro. Il numero 49 granata infatti, è risultato il migliore in campo con il 61% dei voti. Dietro a Radonjic due suoi connazionali. Il primo è Lukic che ha ricevuto il 29% dei voti e poi troviamo Milinkovic-Savic che ha ottenuto l’8% dei voti. Segue Buongiorno che ha conquistato il 2% dei votanti al sondaggio. Infine, all’ultimo posto Singo che non ha ricevuto alcun voto.