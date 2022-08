Sondaggio / Vota il calciatore che ti è più piaciuto nella partita di Coppa Italia vinta per 3-0 contro la formazione siciliana

Buona la prima per il Torino che, grazie al 3-0 ottenuto contro il Palermo, ha superato il turno in Coppa Italia qualificandosi per i sedicesimi di finale dove incontrerà il Cittadella. I gol sono arrivati tutti nel secondo tempo e portano la firma di Sasa Lukic, Nemanja Radonjic e Pietro Pellegri. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi secondo voi è stato il migliore in campo di Torino-Palermo: la scelta è tra due dei tre marcatori, Lukic e Radonjic, e poi Vanja Milinkovic-Savic, autore di alcuni decisivi interventi sullo 0-0, Alessandro Buongiorno, che ha tenuto bene a bada Brunori, e Wilfried Singo, autore dell’assist per il terzo gol. Potete scegliere il migliore in campo votando nell’apposito box sondaggio.

Chi è stato il migliore in campo contro il Palermo? Milinkovic-Savic

Buongiorno

Singo

Lukic

Radonjic