Sondaggio / La nuova maglia presentata da Torino e Joma ha colpito positivamente la tifoseria. Il sì vince col 70%

Il terzo kit gara del Torino per la stagione 2022-2023 convince i tifosi. Un nuovo look, inedito per certi versi, in cui i lettori di Toro.it si sono presto ritrovati. La terza proposta di Joma per la nuova annata, vedrà la squadra di Juric scendere in campo con una maglietta che presenta il nero come colore svettante, assortita di dettagli in granata e il giallo fluo ristretto a sponsor e patch. Suggestiva anche la scelta della location in cui sono state scattate le fotografie che hanno immortalato persino alcuni interpreti della Primavera granata. Piazza Vittorio Veneto a rimarcare lo stretto rapporto con la città, ulteriormente sostenuto dalla didascalia del post Instragram che recita “Inspired by Torino. Made for Torino”. L’iniziativa e la nuova maglietta hanno avuto riscontri positivi nella comunità granata, come testimonia il risultato del sondaggio lanciato dalla nostra redazione. Il 70% dei votanti è rimasto piacevolmente colpito da questo nuovo look del Torino, proposto già nella sfida di Coppa Italia col Palermo.