Sondaggio / Il Toro presenta la terza maglia. Un Toro in nero, con dettagli granata e fluo. Vi piace il nuovo look? Fateci sapere la vostra

Fotografie eloquenti del profondo legame con la città. Piazza Vittorio Veneto a fare da teatro alla presentazione della terza maglia da gara del Torino per la stagione 2022-2023. Lo sponsor tecnico Joma, dopo il classico granata e il bianco da trasferta, opta questa volta su un nero tenebroso con dettagli in granata. Le patch giallo fluo, così come gli sponsor. La prima occasione per mostrarla sul campo non tarderà. Contro il Palermo in Coppa Italia (sabato ore 21.15), il Toro già cambierà look. Si spera che possa essere anche di buon auspicio per il resto della stagione. Nel frattempo, vi sarete già fatti una vostra idea di puro gusto estetico. Vi intriga questa nuova versione del Toro? Fatecelo sapere qui sotto, nell’apposito box.

Vi piace la nuova terza maglia del Torino? Sì

No Guarda i risultati