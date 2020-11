Chi è stato il migliore in campo contro il Genoa? - Toro.it

La prima vittoria del Torino in campionato ha portato alla squadra di Giampaolo anche un po’ di respiro: ma chi è stato il migliore tra i granata?

Una partita vinta, dopo risultati altalenanti e prestazioni poco brillanti. Il Torino torna dalla Genova rossoblù con tre punti che danno morale e muovono ancora un po’ la classifica. Ma chi è stato il migliore in campo, secondo voi? Lukic, autore ancora una volta di un gol e che ha messo lo zampino anche sul 2-0? O Belotti, capitano indomito, che anche ieri pur non segnando si è sacrificato e ha lottato? O pensate che meriti uno tra Lyanco, Murru (che si è riscattato dopo qualche prova da dimenticare) e Singo? O Linetty, per la prova in mezzo al campo? Votate il vostro migliore di Genoa-Torino nell’apposito sondaggio, in homepage a destra, sotto la classifica, o nel box in fondo a questo articolo.



