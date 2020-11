Giampaolo, giusto continuare a dargli fiducia?

Sondaggio / Dopo la vittoria contro il Genoa un mezzo passo indietro con il Crotone: credete sia giusto continuare a dare fiducia a Giampaolo?

Quattro punti in due partite di certo non bastano al Toro di Giampaolo per dichiarare l’uscita da un tunnel che ha visto i granata racimolare appena 5 punti in questo inizio di stagione. La vittoria contro il Genoa aveva infatti fatto ben sperare: i granata avevano reagito nel modo migliore al finale horror contro la Lazio blindando di fatto la panchina del tecnico e soprattutto lasciando immaginare, finalmente, l’inizio di una graduale ripresa. Pochi giorni dopo, invece, arriva l’ennesimo passo falso. Contro il Crotone, ultimo in classifica, l’amaro pareggio amaro pesa su Belotti e compagni soprattutto per il modo in cui si è concretizzato: con una prestazione letteralmente incolore. E con un Toro mai capace di pungere davvero, nemmeno in condizioni di superiorità numerica. Sul finale del match, è vero, una reazione c’è stata tanto da sfiorare anche il vantaggio e la vittoria ma il passo indietro rispetto alla prestazione contro i liguri è evidente. E allora no, il Toro e lo stesso Giampaolo non possono ancora dormire sonni tranquilli. Anzi. La panchina del tecnico continua a essere traballante e dai granata ci si attende di certo di più.

Il tecnico merita fiducia?

La settimana di pausa per le Nazionali certamente potrà servire per mettere a punto la squadra che al rientro dovrà affrontare l’Inter ma intanto è a voi lettori che chiediamo un’opinione. Pensate che Giampaolo meriti ancora fiducia?

