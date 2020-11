I lettori di Toro.it sono con Giampaolo: giusto dare fiducia al tecnico - Toro.it

Sondaggio / Il 72% dei lettori di Toro.it sono d’accordo con la decisione della società di confermare Marco Giampaolo alla guida del Torino

Marco Giampaolo incassa anche la fiducia dei lettori di Toro.it. Nel nostro sondaggio vi avevamo chiesto se eravate d’accordo con la decisione della società di confermare il tecnico abruzzese, nonostante un inizio di campionato negativo da parte del Torino: il 72% ha risposto che sì, è giusto continuare a dargli fiducia. Solamente per il 28% l’allenatore non ne meriterebbe altra. I risultati del nostro sondaggio dimostrano che, secondo i lettori, i problemi riscontrati dalla squadra non sono imputabili all’allenatore.