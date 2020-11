Torino, inizio di stagione deludente: di chi sono le maggiori responsabilità?

Sondaggio / L’inizio di stagione non è stato brillante per il Torino: chi tra società tecnico e giocatori ha le maggiori responsabilità?

Cinque punti in 7 partite, due pareggi e una sola vittoria all’attivo: per il Torino l’inizio della stagione 2020/21 non è stato per nulla brillante e nonostante qualche difficoltà era ampiamente preventivabile, i risultati conquistati fin ora di certo cominciano a far crescere non pochi dubbi. E a bocce ferme viene spontaneo fare qualche bilancio chiedendosi anche di chi possono essere le maggiori responsabilità. Della società, con le scelte fatte nel mercato estivo e non solo? Oppure del tecnico che dal suo arrivo sulla panchina granata ha portato avanti un credo calcistico ben determinato, cambiando solo in rarissime occasioni convinto che il tempo e il lavoro permetterà alla squadra di raggiungere traguardi ben diversi? O ancora, le responsabilità sarebbero da ricercare soprattutto tra i giocatori, non sempre brillanti e attenti?

Inizio deludente: di chi sono le responsabilità?

E’ quanto chiediamo a voi lettori: chi pensate che abbia le maggiori responsabilità di questo inizio stagione deludente da parte del Torino? Come di consueto potete raccontarci la vostra opinione partecipando al sondaggio che troverete di seguito o scegliendo l’opzione che maggiormente vi convince in basso a destra nella nostra homepage.