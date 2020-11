Toro, per i lettori l’inizio difficile è colpa della società

Sondaggio / La società scelta dai lettori come la maggiore colpevole per questo brutto inizio di stagione: l’84% dei voti

Cinque punti in 7 partite, questo il “bottino” del Toro raccolto in questo inizio di stagione, entrato di diritto tra i peggiori di sempre. La rivoluzione granata non ha infatti portato ai risultati sperati, non aiutata di certo dal poco tempo avuto per attuarla. Il Toro è comunque riuscito a tirarsi fuori dalla zona retrocessione grazie al pareggio strappato contro il Crotone, il secondo della stagione e questa sosta Nazionali potrebbe aiutare Giampaolo a far entrare meglio nei propri schemi di gioco coloro che sono rimasti a disposizione. Il tempo stringe ed i risultati devono cominciare ad arrivare o la situazione potrebbe complicarsi in modo irreparabile.

Nell’ultimo sondaggio abbiamo chiesto chi fosse il principale responsabile di questo inizio di stagione così deludente. I nostri lettori non hanno avuto dubbi: l’84% ha infatti scelto la società come colpevole, probabilmente a causa delle scelte e del mercato esiguo effettuato nella sessione estiva. Al secondo posto ci sono invece i giocatori, che non sempre hanno dato il massimo in campo, facendosi rimontare nel finale di più match a causa della perdita di lucidità. Chi invece ha raccolto solamente il 6% dei consensi è proprio il tecnico granata, responsabile quindi solo parzialmente di quanto accaduto.