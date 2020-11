Chi vorreste vedere giocare in coppia con Belotti contro l’Inter?

Sondaggio / Bonazzoli, Millico, Zaza o Verdi: quale tra questi giocatori vorreste vedere al fianco di Belotti contro l’Inter?

Questa è stata la prima settimana in cui Marco Giampaolo ha potuto lavorare con tutto il reparto attaccanti a disposizione. Nella difficile sfida di domenica alle 15 contro l’Inter chi fareste giocare vicino a capitan Belotti?Vi chiediamo se dareste ancora fiducia a Simone Verdi, puntando così sulla continuità, o se cambiereste scegliendo uno tra Simone Zaza, Vincenzo Millico o Federico Bonazzoli, preferendo cambiare puntando su uno di questi attaccanti che per il momento, chi per scelta tecnica e chi invece non essendo stato a disposizione, non hanno trovato continuità e non hanno ancora convinto appieno società e tifosi. Per votare è molto semplice, troverete sotto la classifica l’apposito box in basso a destra nell’hompage di Toro.it.