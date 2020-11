Quale modulo adottereste contro la Sampdoria?

Sondaggio / Per la sfida con la Sampdoria vorreste vedere un Torino schierato con il 3-5-2 o tornereste al 4-3-1-2 scelto da Giampaolo

Dopo il match contro l’Inter che ha fatto vedere un Torino ritrovato, almeno nel primo tempo, contro l’Entella Giampaolo e il suo vice Conti hanno nuovamente confermato il 3-5-2. Una scelta che ha fatto sgranare gli occhi a molti soprattutto viste le convinzioni del tecnico nel continuare a puntare sul 4-3-1-2 a lui tanto caro nonostante le difficoltà mostrate dal gruppo squadra. Un gruppo che, a detta del tecnico, avrebbe soltanto bisogno del giusto tempo per assimilare il cambiamento tattico e giocare, per così dire, “alla Giampaolo”. La risposta del campo, però, sembra essere chiara: con il vecchio 3-5-2 di stampo mazzariano i granata si trovano decisamente più a loro agio e lo hanno dimostrato tanto in Coppa, contro un avversario modesto, quanto contro i neroazzurri contro i quali, l’abbiamo più volte detto, nella prima frazione si è visto il miglior Toro della stagione. Adesso, però arriva la Sampdoria.

Sondaggio, quale modulo contro la Samp?

Una Sampdoria contro la quale Belotti e compagni dovranno dare continuità al risultato di Coppa, lasciandosi alle spalle fantasmi e, possibilmente, quei tracolli di concentrazione che hanno minato la solidità della squadra in troppe occasioni. Ma in attesa di scoprire quali saranno le scelte tattiche del tecnico e del suo vice, è a voi lettori che chiediamo quale veste dareste ai granata. Vorreste vedere un Torino schierato nuovamente con il 3-5-2 oppure preferireste tornare al 4-3-1-2 di inizio stagione? Come sempre potete dirci la vostra opinione scegliendo l’opzione che maggiormente vi soddisfa nel sondaggio che trovate qui sotto o, in alternativa, nell’homepage di Toro.it.

