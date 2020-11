Torino con il 3-5-2: è questo il modulo preferito dai lettori - Toro.it

Sondaggio / Lettrici e lettori di Toro.it preferirebbero che il Torino si schierasse con il 3-5-2 contro la Sampdoria

Meglio il 3-5-2, almeno per il momento. Lettrici e lettori di Toro.it si sono espressi nel sondaggio proposto su queste pagine: per la maggioranza, il Torino dovrebbe schierarsi con la difesa a tre nel posticipo della 9^ giornata di Serie A 2020/2021, contro la Sampdoria. Il 79% dei votanti ha infatti espresso il suo favore per il modulo adottato dai granata contro Inter ed Entella. Solo il 21%, invece, vedrebbe di buon occhio il ritorno al 4-3-1-2.