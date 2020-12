Torino-Sampdoria, chi è stato il migliore in campo? - Toro.it

Sondaggio / Su Toro.it vi chiediamo chi, secondo voi, è stato il migliore in campo di Torino-Sampdoria: ecco come potete votare

Il goleador Belotti, che raggiunge quota 99 marcature in granata, o la freccia Singo? Meité, che di testa ha salvato il Toro dall’ennesima atroce beffa o uno tra Rodriguez e Zaza, meno appariscenti ma efficaci? Nel sondaggio proposto su Toro.it vi chiediamo chi, secondo voi, è stato il migliore in campo nel corso di Torino-Sampdoria, partita terminata 2-2 dopo che i granata si erano visti rimontare il gol di vantaggio nel primo tempo. Potete votare nella home page del sito, in basso a destra nella sezione “Sondaggi”.