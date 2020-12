Sondaggio / Per i lettori e le lettrici di Toro.it nella sfida contro i blucerchiati è stato Singo il migliore in campo

Nel posticipo della 9 giornata di Serie A, nella sfida Torino-Sampdoria finita 2 a 2, per i lettori il migliore in campo tra i granata è stato Wilfred Singo. Infatti ben il 54% dei votanti ha optato per il difensore ivoriano che in granata sta compiendo un fantastico percorso di crescita. Dietro al numero 17 del Toro, al secondo posto, si posiziona Belotti con il 22% dei voti. Il gallo ha sbloccato la partita segnando la sua rete numero 99 in granata. Al terzo posto, all’ultimo gradino del podio con il 17% delle preferenze troviamo Meite, autore del gol del 2 a 2. Invece all’ultimo posto tra i 6 granata proposti come migliore in campo contro la Samp troviamo Rodriguez.