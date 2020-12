Siete d'accordo con la conferma di Giampaolo? - Toro.it

Sondaggio / Ieri sera, dopo l’ennesima sconfitta, Urbano Cairo ha confermato Giampaolo: siete d’accordo con questa decisione?

Un’altra sconfitta, stavolta contro l’Udinese: Marco Giampaolo è stato ancora una volta confermato dal presidente, che ha ribadito di avere fiducia in lui. Cairo nell’intervista del dopo Torino-Udinese ha infatti puntato il dito contro i giocatori, salvando così, almeno per il momento, il suo allenatore. Siete d’accordo con la scelta del presidente? Questo il tema del sondaggio: per votare potete scegliere l’opzione che preferite qui in basso sotto l’articolo o in homepage, nel box sotto la classifica.

Cairo ha confermato Giampaolo: siete d'accordo? Sì

No Guarda i risultati