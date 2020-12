Cairo: "Sono deluso dai giocatori, ma ho fiducia in Giampaolo" - Toro.it

Il presidente Cairo ha parlato all’uscita dallo stadio dopo Torino-Udinese 2-3. E ha puntato il dito contro i giocatori

Poche parole, quelle rilasciate da Urbano Cairo ai giornalisti presenti fuori dallo stadio. Il presidente del Torino ha commentato la brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese, confermando il tecnico Marco Giampaolo e puntato il dito contro la squadra: “Ho fiducia in Giampaolo”, ha dichiarato il patron, “ma sono molto deluso dai calciatori”. Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo un primo tempo con così poca voglia e grinta. Male. Non ho parlato con la squadra oggi, ci ho parlato ieri ma non ci sono stati risultati evidentemente. Giampaolo non è a rischio, ho fiducia in lui e ho visto delle cose buone, ma oggi no. Si è visto un buon progresso in alcune partite, come con il Sassuolo, con la Lazio, con l’Inter, poi purtroppo in quelle occasioni sono mancati i venti minuti. La classifica non fa piacere, 6 punti in 11 partite sono molto pochi”.

Ancora Cairo: “Sono molto deluso dai giocatori, infatti domani andranno in ritiro. Mercato di gennaio? Prima giochiamo queste ultime tre partite, che sono molto importanti, poi vediamo”.