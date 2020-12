Le pagelle di Torino-Udinese: Belotti e Bonazzoli illudono, la difesa fa acqua - Toro.it

In un minuto i due gol di Belotti e Bonazzoli: ma non basta. Male Meitè in mezzo al campo, solite voragini in difesa. Le pagelle

SIRIGU 5.5: si ritrova ancora una volta a raccogliere per tre volte il pallone in fondo alla rete, non tanto per sue colpe quanto per una difesa che specie nelle ultime due reti fa acqua da tutte le parti.

LYANCO 5: a tratti sembra il giocatore nervoso di luglio e non quello che con Giampaolo si è ritrovato. Un giallo gratuito ed evitabile nei primi 45′, poi nel secondo tempo evidenti colpe della difesa nel secondo e terzo gol bianconero.

NKOULOU 6: in un primo tempo che il Toro praticamente non gioca, il difensore in realtà non sfigura, tanto che stupisce un po’ la scelta di richiamarlo in panchina (st 1′ IZZO 5.5: non è il suo ingresso che salva la difesa del Torino dal naugfragio).

RODRIGUEZ 5.5: fa meno fatica a tre che a quattro e quando il Toro cambia sistema da quella parte l’Udinese riesce a proporsi con maggiore pericolosità. Nel finale sfiora il gol colpendo la traversa su punizione.