Sondaggio / Per i lettori di Toro.it dopo la sconfitta contro l’Udinese Giampaolo doveva essere esonerato

Il Torino fin qui ha ottenuto 6 punti. Per i granata in 11 partite le sconfitte sono state ben 7. L’ultima in ordine cronologico è stata quella di sabato scorso al “Grande Torino” contro l’Udinese. Dopo la partita vi è stata posta questa domanda: “Cairo ha confermato Giampaolo: siete d’accordo?” La maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it ha votato no. Il 57% ha reputato sbagliata e non ha approvato la scelta del presidente Cairo di confermare Giampaolo. Invece il 43% ha votato sì, trovandosi in sintonia con la scelta del presidente granata.