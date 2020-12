Sirigu o Milikovic: chi vorreste titolare contro la Roma

Sondaggio / Per la sfida contro la Roma di domani confermereste Sirigu tra i pali granata o puntereste su Milinkovic-Savic

Salvatore Sirigu o Milinkovic-Savic? Contro la Roma i dilemmi di Giampaolo riguarderanno anche la porta granata che ha visto quello che per diverse stagioni è stato un punto fisso e indiscutibile del Torino, Sirigu appunto, andare in crisi come tutta la squadra. I tanti errori, troppi per un portiere del suo calibro nel giro anche della Nazionale, e quel sorriso dopo il ko contro l’Udinese che non è andato giù ai tifosi lo stanno di fatto mettendo in grande dubbio. E allora nella sfida contro la Roma, in programma domani sera, il tecnico granata potrebbe optare per un cambio tra i pali dando spazio a Milinkovic-Savic che contro i giallorossi ha già avuto modo di cimentarsi in passato. La conferma, ovviamente, ce l’avremo solo domani all’uscita delle formazioni ufficiali. Per il momento, è a voi lettori che chiediamo a chi vi affidereste.

Sirigu o Milinkovic-Savic contro la Roma?

