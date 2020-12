Toro, ora rischia anche Sirigu: pronto Milinkovic-Savic

Sirigu, che non sembra più essere il portiere dell’anno scorso, domani sera potrebbe lasciare il posto a Milinkovic-Savic

Tanti sono i giocatori del Toro, dato il periodo molto complicato che la squadra sta attraversando, in discussione. Tra questi potrebbe esserci anche Salvatore Sirigu che, dopo aver abituato i tifosi del Toro a grandi parate spesso in grado di salvare i granata da risultati negativi, quest’anno ha commesso diversi errori clamorosi. In più i tifosi non hanno digerito quella immagine sorridente del portiere, in mezzo al campo sabato scorso dopo la sconfitta contro l’Udinese. Il dt Vagnati, in occasione della premiazione Golden Boy 2020, con esplicito riferimento all’episodio citato, ha voluto sottolineare che quello non è sicuramente lo stato d’animo di Sirigu. C’è la possibilità di vedere domani sera in campo Milinkovic-Savic al posto del numero 39 del Toro che, come tutta la squadra, sta attraversando un periodo negativo.

La stima di Giampaolo per Milinkovic-Savic

E’ ormai noto il fatto che Milinkovic-Savic piaccia a Giampaolo, infatti il portiere serbo ha scavalcato le gerarchie superando Rosati e Ujkani ed è considerato il secondo portiere. L’allenatore abruzzese in estate ha chiesto di tenere il portiere serbo che quest’anno ha giocato in occasione delle due partite di Coppa Italia contro Lecce e Virtus Entella. La qualità di Milinkovic-Savic che Giampaolo apprezza di più è la sua abilità a giocare con i piedi.

Milinkovic-Savic ha già affrontato la Roma

Nel caso scendesse in campo domani sera, per Milinkovic-Savic non sarà la prima volta che si troverà di fronte i giallorossi a Roma. Infatti nel dicembre 2017, in occasione degli ottavi di Coppa Italia nella partita Roma-Toro, Sinisa Mihajlovic decise di far giocare proprio il portiere serbo che fu uno degli assoluti protagonisti in quella vittoria del Toro 1 a 2. Quindi, se scenderà in campo anche domani sera, per Milinkovic-Savic non sarà la prima volta sul prato verde dell’Olimpico di Roma ma sicuramente lo attende una sfida di tutt’altro valore.