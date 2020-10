Milinkovic-Savic: per Giampaolo è stato un colpo di fulmine

Giampaolo lo ha provato in amichevole e lo ha scelto come secondo portiere: Milinkovic-Savic ha scavalcato Rosati e Ujkani

La chiusura del mercato non più tardi di qualche giorno fa ha lasciato al Torino un’eredità di ben 4 portieri: un’esagerazione, certo, ma i granata sembrano aver già risolto il problema delle gerarchie individuando in Milinkovic-Savic il vice di Sirigu. Una decisione inattesa, un vero e proprio colpo di fulmine per Giampaolo che alla prima occasione ufficiale, l’amichevole contro il Novara, ha immediatamente testato l’estremo difensore serbo. Una decisione che, per certi versi, ha colto tutti di sorpresa. Probabilmente anche lo stesso giocatore che, dopo i prestiti alla Spal, all’Ascoli e allo Standard Liegi stava aspettando di scoprire il suo futuro credendolo ancora una volta lontano da Torino.

Milinkovic-Savic, col Torino l’occasione dopo i prestiti

Sì, perchè la presenza di Rosati e il rinnovo di Ujkani, ufficializzato poco più di un mese fa, avevano di fatto reso Milinkovic-Savic un esubero. Un giocatore da piazzare, magari nuovamente in prestito, per non allungare ulteriormente una panchina già tutt’altro che risicata. E invece è stato proprio il tecnico a cambiare, per così dire, le carte in tavola stravolgendo gerarchie che apparivano ormai consolidate e soprattutto tenendo fede a quanto più volte affermato in conferenza dopo il suo approdo sulla panchina del Toro. Tutti i giocatori in rosa avrebbero avuto la propria possibilità di dimostrarsi all’altezza delle richieste e delle esigenze di Giampaolo.

Milinkovic-Savic, il portiere serbo che aveva convinto Mihajlovic

E così è stato anche per Milinkovic-Savic. L’ex tecnico rossonero lo ha accolto, lo ha schierato in amichevole e valutato esattamente come fatto con tutti gli altri. Convincendosi della sua scelta. Dopo quasi tre anni da quella traversa micidiale in Coppa Italia che gli ha fatto vivere una notte da protagonista ma che di certo non è bastata a garantirgli la permanenza, difficilmente Vanja pensava di poter avere una vera seconda chance. E invece eccola. Giampaolo gliela sta offrendo sul piatto d’argento: ora starà a lui non sprecarla.