Toro, nessuna rivoluzione: è il centrocampo di Mazzarri (più Linetty)

La rivoluzione che il calciomercato avrebbe dovuto portare non c’è stata. Il centrocampo del Toro è stato arricchito solo da Linetty ma è lo stesso di Mazzarri

A mercato concluso è ora di trarre le somme. L’arrivo prima di Vagnati e poi di Giampaolo avrebbe dovuto portare una rivoluzione su più fronti, a partire dalla rosa. L’ex tecnico del Milan ha infatti necessità di mettere in atto il suo sistema, un nuovo modo di giocare rispetto al recente passato. Le richieste per far sì che il Toro riuscisse a rendere al meglio anche con le nuove disposizioni sono state precise, ma non tutte rispettate, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il settore in questione doveva rinascere: alla fine però, si è rivelato essere semplicemente il centrocampo di Mazzarri con l’aggiunta di Linetty.

Toro, Linetty è l’unica richiesta soddisfatta

Il polacco è stata l’unica richiesta soddisfatta da Vagnati. Oltre a Linetty infatti, Giampaolo avrebbe voluto un regista ed una mezzala, elementi imprescindibili e che possono fare la differenza nella nuova impostazione di gioco. Invece di acquistare giocatori di ruolo, il Toro ha mantenuto quelli già presenti in rosa, riadattandoli alle esigenze del tecnico. Rincon è infatti stato improvvisato regista, con risultati non troppo deludenti rispetto alle aspettative. Alle sue spalle invece Segre, che in realtà avrebbe più numeri per fare quel ruolo.

Toro, scelte limitate a centrocampo

Se Linetty è certo del suo posto, dalla parte opposta il ballottaggio è tra Lukic e Meité. Il francese ha avuto la meglio nei primi due match di campionato, con il compagno serbo che è poi subentrato a partita in corso. Per ora quindi il centrocampo sfrutterà questi pochi elementi a disposizione, in attesa del ritorno definitivo di Baselli. Scelte limitate ma soprattutto limitanti, che rischiano di impedire la massima realizzazione del gioco di Giampaolo in un reparto fondamentale per la manovra offensiva.