Ottimismo e positività da parte del patron granata, che ha confermato la propria stima nei confronti del tecnico del Toro Marco Giampaolo

Fiducia ed ottimismo, questi gli elementi caratterizzanti il pensiero di Cairo nei confronti di Giampaolo. Da tutti considerato “maestro di calcio”, il tecnico ex Milan gode dei favori del patron granata, che lo ha scelto come post-Longo e post-Mazzarri, nella speranza di vedere, con un Toro diverso, anche un cambiamento nei risultati. L’inizio poco promettente, con le socnfitte contro Fiorentina ed Atalanta, è quindi frutto di un lavoro ancora in fase di sviluppo e che necessita di tempo per essere realizzato.

Cairo ed il mercato “intelligente”

“Ora il mister Giampaolo sta lavorando bene con la squadra, sta insegnando quelli che sono i suoi dettami. Con molta fiducia dobbiamo lavorare tutti quanti insieme”, queste le parole di Cairo al Festival dello Sport di Trento, dove ha fatto il punto della situazione, esponendosi su più questioni. La stima per il tecnico è stata esplicitata sin dal principio, e riproposta anche per quanto riguarda il fronte mercato in cui il Toro ha fatto le “operazioni logiche, intelligenti” per la squadra, secondo il patron.

Col Cagliari è ora di mostrare i progressi ottenuti

Prosegue quindi il lavoro per far assimilare all’organico i nuovi meccanismi del sistema Giampaolo: il livello raggiunto è finora stato ancora insufficiente però a portare a casa i 3 punti. dopo la pausa Nazionali c’è il Cagliari ad aspettare al varco il Torino Sarà importante andare a caccia della prima vittoria stagionale, soprattutto dopo un vantaggioso stop prolungato, che ha permesso di cominciare a focalizzarsi anche sui nuovi arrivi.