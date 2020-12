Giampaolo, lezione di ambizione al Toro: “Se accetti l’inferiorità non migliori”

Reduce da un pesante k.o., alla vigilia della Roma, Giampaolo ha chiesto al Torino di non accettare l’inferiorità (che sarebbe il primo alibi)

Ha indubbiamente difetti e limiti, Marco Giampaolo. Gli va riconosciuta, però, una lucidità di pensiero e dunque di parola. Alla vigilia della trasferta di Roma – nel momento più difficile della sua (breve) avventura al Torino -, il tecnico non si è scomposto e ha saputo toccare, una volta di più, le corde giuste. Di fronte, all’Olimpico, ci sarà una squadra temibile per interpreti, tecnica e idea di gioco: che vive, insomma, su un pianeta ben diverso da quello in cui i granata sono confinati, prigionieri di tensioni e fantasmi. Eppure nemmeno questo può essere un alibi per il gruppo. Guai a introiettare l’inferiorità, guai a esporla come scudo per giustificare l’eventuale ed ennesima sconfitta: “Non bisogna accettare l’inferiorità, sono sfumature psicologiche: se lo fai non migliori, non sarai mai ambizioso”.

La lezione di Giampaolo al Torino

Il discorso del tecnico è una lezione al gruppo granata, che contro le grandi del campionato – Lazio, Inter, Juventus – quest’anno ha offerto le prove migliori (ma ha sempre perso): “Quando, con questa mentalità, ti trovi poi a giocare con squadre del tuo livello la partita pesa di più”. Si veda la mesta ritirata andata in scena sabato scorso, quando di fronte c’era l’Udinese. Un disordinato orgoglio si è acceso per cinque minuti appena, in un mare di insicurezze e superficialità.

Giorni difficili: cosa ha chiesto l’allenatore alla squadra

Gli ultimi giorni, per Giampaolo, non sono stati facili. Perché la sconfitta contro i friulani ha messo in discussione anche il lavoro svolto fin qui da lui e dal suo staff. La squadra non ha risposto agli stimoli e poi si è beccata la reprimenda di Cairo (che però questo gruppo l’ha costruito e confermato, quasi, in blocco). In un clima tempestoso, l’abruzzese ha provato a indicare la via in conferenza stampa: “Servirebbe un vademecum: il Torino è al di sopra degli interessi di giocatori, allenatore, eccetera. Bisogna stare col Toro, dando una risposta di fidelizzazione e carattere”. Fare insomma tutto il contrario di tre giorni fa (e di molte altre gare dell’ultimo anno). Anche perché a Giampaolo servono i punti e alla squadra pure: la Serie B è un incubo troppo vicino. Per evitarla il tecnico chiede ambizione, non paura. Con lucidità di pensiero, appunto.