Nkoulou, un altro passo indietro. Il rinnovo con il Toro è lontano

Nel derby era risultato uno dei migliori in campo, contro l’Udinese è durato solo 45 minuti: per Nkoulou il futuro potrebbe non essere granata

Dal derby contro la Juventus alla sfida contro la Roma: per Nkoulou l’ennesima parabola discendente che rischia di portarlo non solo lontano dal campo ma anche dal Toro. Andiamo con ordine. Contro la Juventus, non più tardi di due settimane fa, il difensore granata si era guadagnato non solo la palma di uno dei migliori in campo ma anche gli elogi degli addetti ai lavori e della stampa. Insomma, tutti concordi sul fatto che per una volta Nkoulou era tornato a far vedere quelle qualità che nelle stagioni passate lo avevano reso il migliore tra i difensori granata.

Con l’Udinese un passo indietro. E per il rinnovo…

Facile dunque aspettarsi o almeno sperare, dopo l’exploit nel derby, in un cambio di marcia da parte sua. Soprattutto vista la concorrenza di Bremer e Lyanco, quasi sempre preferiti da Giampaolo. O almeno questo è quanto ci si sarebbe dovuto aspettare dalla sfida contro l’Udinese nella quale il camerunense si è guadagnato sul campo la partenza da titolare. Solo la partenza, però. Dopo appena 45 minuti, anche un po’ a sorpresa, infatti, Giampaolo lo ha richiamato in panchina e la sostituzione è suonata quasi come una bocciatura. Contro la Roma il camerunense difficilmente verrà chiamato in causa e l’ennesimo stop rischia di essere quello definitivo.

I rapporti con il Torino si stanno facendo sempre più gelidi e le prestazioni altalenanti, con più zone di buio che di luce, non fanno altro che alimentare la sensazione che l’esperienza del giocatore al Toro sia ormai al capolinea. Andrà via? A gennaio? In estate? Il futuro di Nkoulou resta ovviamente un interrogativo ma il rendimento del giocatore, quella rottura di inizio stagione scorsa mai sanata del tutto e, adesso, anche le scelte di Giampaolo non sembrano di certo spingere verso una permanenza. E il rinnovo del contratto rimane un traguardo che, di settimana in settimana, invece di avvicinarsi sembra sfuggire sempre di più.