Per i lettori giusto mandare in panchina Sirigu: quasi l'80% vuole Milinkovic-Savic - Toro.it

Vince Milinkovic-Savic il sondaggio contro Sirigu: il 78% ha votato il serbo, affermando di preferirlo al compagno per la sfida di stasera

Una maggioranza schiacciante: il 78% di chi ha partecipato e votato al sondaggio vorrebbe vedere in porta questa sera Milinkovic-Savic e non Sirigu. Di certo hanno pesato le ultime prestazioni dell’estremo difensore, anche se c’è da dire che la difesa ha più di una responsabilità, e forse quell’immagine di un Sirigu sorridente subito dopo la sconfitta con l’Udinese. Il portiere serbo ha già giocato in Coppa Italia e ora potrebbe, se le indiscrezioni saranno confermate, scendere in campo anche in campionato.