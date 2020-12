Giampaolo era da esonerare o è stato giusto confermarlo? - Toro.it

Sondaggio / Nonostante l’ultimo posto in classifica Giampaolo è stato confermato: siete d’accordo con la decisione di Cairo?

Marco Giampaolo è ancora l’allenatore del Torino. Nonostante l’ultimo posto in solitaria in classifica, il tecnico abruzzese è stato confermato sulla panchina granata: l’1-1 ottenuto contro il Napoli, al termine di una buona prestazione, è stato sufficiente all’allenatore per maniere il proprio posto. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: secondo voi, è stato giusto confermare Giampaolo o, al posto di Urbano Cairo, lo avreste esonerato? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.