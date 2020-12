Toro, lettori a favore della conferma di Giampaolo

Sondaggio / Per la maggioranza dei lettori, il Torino ha fatto la scelta giusta confermando Giampaolo. Il 46%, però, è a favore dell’esonero

Otto come il numero di sconfitte collezionate dal Torino nelle prime quattordici giornate, ma anche come il totale dei punti raccolti dalla squadra di Giampaolo, segregata così in ultima posizione. Una cifra insufficiente sotto tutti i fronti. La sfida contro il Napoli doveva essere infatti un “dentro o fuori” per il tecnico granata in caso di ennesima vittoria mancata. Così però non è stato: il Torino, dopo il pareggio allo stadio Diego Armando Maradona ha confermato l’allenatore ex Milan, considerando quanto visto contro i partenopei una prova positiva costellata di segnali di crescita. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori se concordassero con la linea seguita dal Torino ed il responso ha dato come vincitrice del sondaggio la scelta della società.

Toro, giusto confermare Giampaolo per i lettori

Non grandi distacchi tra le due risposte al sondaggio su Giampaolo, ma ad avere la meglio è stata il “giusto confermarlo”, con il 56% dei voti. Il fronte opposto, favorevole all’esonero ha invece raccolto il 46% dei consensi. Secondo il nostro pubblico, è stato perciò giusto mantenere il tecnico alla guida della panchina, responsabile probabilmente solo in parte della crisi che i granata stanno affrontando e che sta raccogliendo meno di Moreno Longo secondo i numeri. Che sia stata una scelta basata sulla fiducia o invece sui costi poco importa. Resta quella giusta secondo i lettori.