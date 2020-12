Sondaggio / Con la sessione di calciomercato invernale che si avvicina mandereste via Nkoulou o lo terreste

Il contratto di Nkoulou con il Torino scadrà a giugno 2021 e da parte del giocatore non c’è nessuna intenzione di prolungare il suo rapporto con il club granata. Pesa molto in questo momento anche il periodo difficile che sta attraversando il Torino ultimo in classifica a 8 punti, ma un altro fattore determinante sono sicuramente anche le diverse partite in cui Nkoulou non è stato schierato in campo. Ultima assenza, in ordine cronologico, quella nella sfida contro il Napoli terminata 1 a 1. La situazione che riguarda il numero 33 granata sarà un problema da risolvere. Per il momento chiediamo a voi lettori se cedereste Nkoulou a gennaio o lo terreste fino alla fine della stagione. Per votare è necessario scegliere l’opzione preferita andando in homepage, in basso sotto la classifica.

Il rischio di perderlo a parametro zero

Nel caso NKoulou non dovesse partire nella prossima sessione invernale, quella del gennaio 2021, il giocatore poi a fine stagione potrebbe liberarsi a parametro zero per accasarsi altrove nella finestra di mercato che si aprirà nell’estate del 2021. Questo sarebbe un grosso rischio per il club granata. Intanto il Bologna ha già messo gli occhi sul difensore camerunese e punta a strapparlo al Toro già a gennaio.