Nkoulou, i lettori non hanno dubbi: via a gennaio

Sondaggio / Per i lettori Nkoulou deve partire a gennaio: l’85% lascerebbe partire il difensore nella sessione invernale di calciomercato

Così come era entrato, Nkoulou è uscito dai cuori dei tifosi granata. Per la maggioranza, infatti, il difensore granata può partire e vista la situazione contrattuale potrà farlo già nella sessione invernale di calciomercato. Con il contratto in scadenza a fine 2021, un rinnovo praticamente impossibile e il conseguente rischio di perdere il giocatore a parametro zero, infatti l’idea di una cessione nella sessione di gennaio non sembra poi così assurda. Anzi, al contrario: in pochi, pochissimi terrebbero Nkoulou in rosa fino alla fin della stagione. Questo il quadro che emerge dal nostro sondaggio.

Per i lettori il difensore può partire a gennaio

Un sondaggio nel quale, per l’appunto, vi chiedevamo quale secondo voi sarebbe dovuto essere il futuro di Nkoulou. Permanenza fino alla prossima estate o addio immediato? La risposta ha sfiorato il plebiscito: l’85% di coloro che hanno partecipato, infatti, cederebbe il difensore già nella sessione invernale del calciomercato. A gennaio, appunto. Solo il restante 15%, invece, si dice contrario all’addio.