Sondaggio / Giampaolo ha dichiarato che con il Milan in Coppa Italia cambierà 7 o 8 giocatori: siete d’accordo con la sua decisione

Marco Giampaolo, dopo la sconfitta 2 a 0 contro il Milan, ha dichiarato:”In Coppa ne cambierò 7 o 8. Non posso mandare a morire i miei calciatori.” Dopo queste affermazioni del tecnico granata chiediamo ai nostri lettori se sono d’accordo con questa decisione di turnover in Coppa, anche in vista del match di sabato contro lo Spezia, o se invece pensate che la Coppa Italia sia una manifestazione da onorare e soprattutto un obiettivo, e quindi sarebbe più giusto schierare i titolari. Per votare potete scegliere la vostra opzione in basso sotto l’articolo o in homepage, sotto la classifica nella parte destra del sito.

